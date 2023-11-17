İran yanlısı milisler ABD üssüne saldırdı

Irak'ta İran yanlısı Şii milis güçler, ABD askeri danışmanlarının bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne saldırı düzenledi. Ayrıca DEAŞ karşıtı koalisyona ait üsse de saldırı gerçekleştirildi.

Irak'ta İran yanlısı Şii milis güçlerden oluşan gruplar, ABD askeri danışmanlarının bulunduğu Enbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü'ne saldırı düzenledi.

"Irak İslami Direnişi" isimli milis grup adına yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki saldırılara yanıt olarak", Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Üssü'ne iki insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Söz konusu milis grup, öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, Erbil kentinin Harir kasabasında yer alan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona ait üsse de saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.