İran, vize zorunluluğunu kaldırmayı araştırıyor

İran Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan dahil olmak üzere birkaç ülkeyle vize zorunluluğunu kaldırma olasılığını araştırıyor. Konuyla ilgili planlar ve fikirler inceleniyor.

TAHRAN, 3 Ekim (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani, ülkenin Suudi Arabistan da dahil olmak üzere birkaç ülkeyle vize zorunluluğunu kaldırma olasılığını araştırdığını söyledi.

Sözcü, Pazartesi günü İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen haftalık basın toplantısında söz konusu açıklamayı yaptı.

Konunun İran Dışişleri Bakanlığı tarafından incelendiğini söyleyen Kenani, bu alanda bir dizi plan ve fikrin bulunduğunu ve ilgili kurumlarla toplantılar yapıldığını sözlerine ekledi.

Kenani, siyaset ve güvenlikle alakalı tüm boyutların incelenmesinin ardından varılacak sonucun kabineye sunulacağını da sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan ve İran, Mart ayında Beijing'de, diplomatik ilişkileri yeniden başlatma ve iki ay içinde elçilik ve misyonları yeniden açma konusunda önemli anlaşmaya varmıştı.

İki ülke, 6 Nisan'da derhal geçerli olmak üzere diplomatik ilişkilerin yeniden başladığını resmen ilan etmişti.

Suudi Arabistan'ın Şii bir din adamını idam etmesinin ardından İran'daki Suudi diplomatik misyonlarına yönelik saldırılar gerçekleşmiş, Suudi Arabistan buna cevaben 2016 yılının başlarında İran'la diplomatik ilişkilerini kesmişti.