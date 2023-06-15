İran ve Venezuela arasında ekonomi, ticaret, teknoloji ve bilim alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Venezuela ziyareti sırasında iki ülke arasında ekonomi, ticaret, teknoloji ve bilim alanlarında işbirliğini öngören 26 belgenin imzalandığını söyledi.

TAHRAN, 15 Haziran (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Venezuela ziyareti sırasında iki ülke arasında ekonomi, ticaret, teknoloji ve bilim alanlarında işbirliğini öngören 26 belgenin imzalandığını söyledi.

Emir Abdullahiyan, Venezuela, Nikaragua ve Küba'yı kapsayan beş günlük Latin Amerika turuna çıkan Reisi başkanlığındaki üst düzey heyetin içinde yer alıyor.

İran devlet televizyonu IRIB TV'nin aktardığına göre İran Dışişleri Bakanı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran ve Venezuela'nın geçtiğimiz Haziran ayında iki ülke arasında imzalanan 20 yıllık kapsamlı ortaklık anlaşması çerçevesinde dengeli bir ikili işbirliğine sahip olduğunu kaydetti.

Emir Abdullahiyan, Venezuela'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) kurucu üyesi olduğunu ve bölgesindeki önemli petrol ve gaz rezervlerine ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Pazartesi günü Venezuela'ya ulaşan İran Cumhurbaşkanı Reisi, Salı günü Nikaragua'ya doğru yola çıktı.