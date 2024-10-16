İran ve Ürdün'den Bölgesel Gerilim Üzerine Görüşme

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bölgedeki gerilimi görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ürdün Kralı Abdullah ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail rejiminin Gazze ve Lübnan'a yönelik aralıksız ihlalleri ve zulmünün bir sonucu olarak ortaya çıkan kritik güvenlik durumu hakkında İran'ın görüşleri paylaşıldı. İkili ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönündeki ortak kararlılığın altı çizildi. Saldırganlığı ve zulmü durdurmak, masum hayatları kurtarmak ve bölgesel güvenlik ve istikrarı korumak için sıkı bir dayanışma ve kolektif eylemin gerekli olduğu İran ve Ürdün'ün ortak inancıdır" denildi.