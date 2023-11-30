Üye Girişi
Haberler

İran ve Umman, Hürmüz Boğazı ve Hint Okyanusu'nda ortak askeri tatbikat düzenledi

Son Güncelleme:
Abone Ol

İran ve Umman donanmaları, Hürmüz Boğazı ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde bir arama kurtarma tatbikatı düzenledi. Tatbikata askeri helikopterler, keşif uçakları ve insansız hava araçları da katıldı.

İran ve Umman, Hürmüz Boğazı ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ortak askeri tatbikat düzenledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hürmüz Boğazı ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde düzenlenen tatbikata İran ve Umman donanmasından birlikler katıldı.

Bir günlük arama kurtarma tatbikatında iki ülkenin askeri helikopterleri, İran'a ait keşif uçakları ve insansız hava araçları yer aldı.

Tatbikatın muharebe birlikleriyle de desteklendiği bildirildi.

Kaynak: AA / Dünya

Hürmüz Boğazı İran Uluslararası İlişkiler Dünya Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title