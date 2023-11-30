İran ve Umman donanmaları, Hürmüz Boğazı ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde bir arama kurtarma tatbikatı düzenledi. Tatbikata askeri helikopterler, keşif uçakları ve insansız hava araçları da katıldı.

İran ve Umman, Hürmüz Boğazı ve Hint Okyanusu'nda ortak askeri tatbikat düzenledi

İran ve Umman, Hürmüz Boğazı ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ortak askeri tatbikat düzenledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hürmüz Boğazı ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde düzenlenen tatbikata İran ve Umman donanmasından birlikler katıldı.

Bir günlük arama kurtarma tatbikatında iki ülkenin askeri helikopterleri, İran'a ait keşif uçakları ve insansız hava araçları yer aldı.

Tatbikatın muharebe birlikleriyle de desteklendiği bildirildi.