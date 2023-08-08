İran ve Umman Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi, iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanması ve ikili ilişkilerin durumunu ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi, iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanması ve ikili ilişkilerin durumunu ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Umman Dışişleri Bakanı Busaidi telefonda görüştü.

Görüşmede iki Bakan, karşılıklı ilişkilerin durumunu ve Tahran ile Maskat arasındaki anlaşmaların uygulanmasına yönelik istişarelerde bulundu.

Abdullahiyan, Umman'ın ülkesi ile ilişkilerini çok yönlü genişletme çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ise ülkesinin İran'ın da katılımıyla bölgesel ve uluslararası işbirliğini kolaylaştırma çabalarına vurgu yaptı.

İki Bakan ayrıca ikili, bölgesel ve uluslararası alanlarda karşılıklı ilgi alanlarıyla alakalı konular hususunda fikir alışverişinde bulundu.