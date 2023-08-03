İran ve Umman arasında işbirliği görüşmeleri yapıldı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ve Ummanlı mevkidaşı Şeyh Halife bin Ali el-Harti, iki ülke arasındaki işbirliği imkanlarını ele aldı. Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin çeşitli yönleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Nükleer Başmüzakereci Ali Bakıri ile Ummanlı mevkidaşı Şeyh Halife bin Ali el-Harti, iki ülke arasındaki işbirliği imkanlarını ele aldı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Umman'ın başkenti Maskat'ı ziyaret eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, temasları kapsamında Umman Dışişleri Bakan Yardımcısı Harti ile bir araya geldi.

Görüşmede İran ve Ummanlı yetkililer, iki ülke arasındaki işbirliğinin çeşitli yönleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.