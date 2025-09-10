İran ve UAEA Arasında Yeni Anlaşma: Denetimlere İzin Yok

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile dün yapılan yeni anlaşmanın, UAEA denetçilerinin İran'ın nükleer tesislerine girişine izin vermediğini söyledi.

Arakçi, İran devlet medyasına verdiği röportajda, UAEA ile dün yapılan yeni anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı. Arakçi, "Bu anlaşmaya göre, şu anda UAEA denetçilerinin erişimine izin verilmiyor. Bu anlaşma kendi başına erişim sağlamıyor. İran'ın daha sonra sunacağı raporlara dayanarak, erişimin niteliği uygun zamanda müzakere edilecektir" dedi.

UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi ise bugün yaptığı açıklamada, Tahran ile yapılan yeni iş birliği çerçevesinin "İran'daki tüm tesisleri ve altyapıları kapsadığını" duyurdu. Grossi, UAEA'nın Yönetim Kurulu'na yaptığı açıklamada anlaşmanın ayrıca "saldırıya uğrayan tüm tesislere, içlerindeki nükleer maddeler dahil olmak üzere, gerekli raporlamanın yapılmasını" öngördüğünü söyledi.

Grossi, "Belge, denetimlerin yürütülmesi, bildirimlerin gönderilmesi ve uygulanmasına ilişkin net bir anlayış sağlıyor. Bu, kapsamlı güvenlik denetimleri anlaşmasıyla tamamen uyumlu. Denetimler, İran'daki tüm tesis ve nükleer santralleri kapsıyor, bunların arasında saldırıya uğramış tesisler ve içlerindeki nükleer maddeler de var" dedi.

Dün Mısır'da duyurulan yeni çerçevenin, özellikle Natanz, Fordo ve İsfahan'daki tesisler için uygulanacağı bildirildi. İran Parlamentosu, Haziran ayında ABD ve İsrail saldırılarının ardından Ajans ile iş birliğini askıya alan bir yasa çıkarmıştı.