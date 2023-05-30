İran ve Türkmenistan arasında 5 işbirliği belgesi imzalandı

İran ve Türkmenistan arasında uluslararası taşımacılık, tarım ürünleri ihracatı, enerji, eğitim ve yatırım alanlarını kapsayan 5 işbirliği belgesi imzalandı. İki ülke heyetleri Tahran'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un huzurunda 2 işbirliği belgesi ile 3 mutabakat zaptı imzalandı.

İran ile Türkmenistan arasında uluslararası taşımacılık, tarım ürünleri ihracatı, enerji, eğitim ve yatırım alanlarını kapsayan 5 işbirliği belgesi imzalandı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un katılımıyla iki ülke heyetleri Tahran'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

İki ülke yetkilileri söz konusu görüşmeler sonucunda Reisi ve Berdimuhammedov'un huzurunda "uluslararası taşımacılık, tarım ürünleri ihracatı, enerji, eğitim ve yatırım" alanlarını kapsayan 2 işbirliği belgesi ile 3 mutabakat zaptı imzaladı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'un 15 Haziran 2022'deki Tahran ziyareti sırasında iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi çerçevesinde ekonomi, ticaret, televizyon ve radyo yayıncılığı işbirliği, kültür, yatırım ve ulaştırma alanında 9 anlaşma, işbirliği protokolü ve mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, resmi ziyaret çerçevesinde beraberindeki heyetle bugün Tahran'a gelmiş, Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmüştü. İki ülke yetkilileri de heyetler arası ve ikili görüşmelerde bulunmuştu.