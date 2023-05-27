İran ve Taliban güçleri arasında sınır bölgesinde çatışma

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Hirmend ilçesindeki Sasuli Karakolu yakınlarında Taliban'ın sınır güçleri ile İran sınır muhafızları arasında çatışma çıktı. Çatışma yeniden başladı ve İran ile Taliban arasında son günlerde Hilmend Nehri üzerindeki su paylaşımı konusunda gerginlik yaşanıyor.

İran sınır muhafızları ile Taliban güçleri arasında sınır bölgesinde çatışma çıktığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının bölgedeki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Hirmend ilçesindeki Sasuli Karakolu yakınlarında Taliban'ın sınır güçleri ile İran sınır muhafızları arasında çatışma çıktı.

İran devlet televizyonu ise nedeni henüz belli olmayan çatışmanın sona erdiğini ve iki tarafın sınırdaki askeri yetkililerinin çatışmanın nedenini değerlendirmek için toplantı halinde olduğunu duyurdu.

Yayımlanan ve sınırdaki çatışma anına ait olduğu iddia edilen görüntülerde, yoğun çatışma sesleri duyuluyor.

Çatışma yeniden başladı

Çatışmaya ilişkin ilk resmi açıklamayı yapan İran Emniyet Teşkilatı Genel Komutan Yardımcısı Kasım Rızayi, yerel saatle 10.00'da Taliban güçlerinin sınırdaki Sasuli Karakolu'na ağır silahlarla ateş açmaya başladığını ve İran sınır muhafızlarının da ateşe karşılık verdiğini söyledi.

Rızayi, daha sonra sona eren çatışmaların birkaç saat önce yeniden başladığını ve devam ettiğini aktardı.

İranlı komutan, çatışmaların başlamasının ardından Emniyet Teşkilatı Genel Komutanı Ahmed Rıza Radan tarafından sınır muhafızlarına herhangi bir sınır ihlali ve saldırganlığına kararlı şekilde karşılık verme talimatı verildiğini belirtti.

Çatışmaya ilişkin Taliban tarafından henüz açıklama yapılmadı.

İran ile Taliban arasında son günlerde Hilmend Nehri üzerindeki su paylaşımı konusunda gerginlik yaşanıyor.

Taliban yönetimi, bölgedeki kuraklık nedeniyle Hilmend Nehri üzerindeki Keceki Barajı ve Kemal Han nehirlerinde su miktarının azaldığını ve bu yüzden İran'a su ulaşmadığını savunurken İran ise teknik bir heyetin barajları ziyaret ederek bu durumu teyit etmesi gerektiğini ifade ediyor.

Taliban'ın Afganistan'da yönetime gelmesinin ardından Pakistan ve İran sınır güçleri zaman zaman Taliban güçleriyle çatışıyor.