İran ve Taliban arasında sınır çatışması

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde sınır muhafızları ile Taliban güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada ağır kayıplar veren grubun sınırdan uzaklaşmak zorunda kaldığı belirtildi.

İran Sistan ve Belucistan Eyaleti Sınır Karakolundan yapılan açıklamada, Afganistan'dan İran topraklarına girmeye çalışan silahlı bir grubun tespit edildiği ve ardından Taliban güçleri ile sınır muhafızları arasında çatışma çıktığı duyuruldu. Açıklamada, "Zabul Sınır Kapısı yakınlarında Afganistan'dan silahlı bir grubun İran topraklarına girmeye çalıştıkları tespit edildi. Sınır muhafızları ile silahlı grup arasında başlayan çatışma sonrası ağır kayıplar veren silahlı grup, sınırdan uzaklaşmak zorunda kaldı" ifadeleri kullanıldı. Çıkan çatışmada herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.

"Sabah saatlerinde Taliban güçleri Sasuli karakolunu ağır silahlarla hedef almaya başladı"

İran Emniyet Genel Müdür Vekili Kasım Rızayi ise sınır hattında çıkan çatışmadan Taliban'ı sorumlu tuttu. Rızayi, Taliban güçlerinin İran'a ait sınır karakollarını hedef aldığını söyleyerek, "Sabah saatlerinde Taliban güçleri uluslararası hukuku ihlal ederek Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Sasuli karakolunu ağır silahlarla hedef almaya başladı. Sınır muhafızlarımızın gereken karşılığı ve uyarıyı yapmalarına rağmen Taliban güçleri sınır hattına yönelik saldırılarına devam etti" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada çatışma anına ait olduğu belirtilerek paylaşılan görüntülerde yoğun çatışma sesleri duyururken, İran tarafının Taliban güçlerine top atışlarıyla karşılık verdiği görüldü.

İki ülke arasındaki su gerginliği

İran ile Taliban arasında son günlerde Hilmend Nehri üzerindeki su paylaşımı konusunda gerginlik yaşanıyor. Tahran yönetimi İran'a hakkı olan suyun verilmesini isterken, Taliban ise kuraklık nedeniyle su miktarının azaldığını ve bu nedenle suyun ulaşmadığını belirtiyor. Son olarak İran, Afganistan'da bulunan Hilmend Nehri üzerindeki Keceki ve Kemal Han barajlarında inceleme yapmak için heyet göndermiş, ancak Taliban heyetin barajlarda inceleme yapmasına izin vermemişti. - TAHRAN