İran ve Taliban arasında Hilmend Nehri su sorunu çözümüne ilişkin olumlu adım atıldı

İran Çevre Kurumu Başkanı Ali Selaceke, Taliban yetkililerinden Hilmend Nehri üzerindeki su sorununa ilişkin İran'ın su hakkının paylaşımıyla ilgili ilk kez olumlu yanıt aldıklarını açıkladı. İran ile Afganistan arasında yaşanan su paylaşımı anlaşmazlığına çözüm bulunması için yapılan görüşmelerde Taliban yetkilileri, İran'ın su hakkının verilmesi gerektiğini kabul etti.

İran Çevre Kurumu Başkanı Ali Selaceke, Tahran ile Kabil arasında Hilmend Nehri üzerindeki su sorununa ilişkin Taliban yetkililerinden İran'ın nehirdeki su hakkının paylaşımıyla ilişkin ilk kez olumlu yanıt aldıklarını açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Çevre Kurumu Başkanı Selaceke, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında basına açıklama yaptı.

Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader'in başkanlığındaki ekonomi heyetinin geçen hafta İran'a yaptığı ziyarete işaret eden Selaceke, Hilmend Nehri'ndeki su paylaşımıyla ilgili soruna ilişkin görüşmelerin yapıcı olduğunu söyledi.

Afgan yetkililer ile görüşmelerde, konunun önemini vurguladıklarını belirten Selaceke, " İran'ı ziyaret eden Taliban yetkilileri ilk kez İran'ın su hakkının verilmesi gerektiğini kabul etti. Taliban yetkilileri, iklim açısından yeterli yağış olması durumunda bunun gerçekleşeceğini belirtti." dedi.

İran ile Afganistan arasında son yıllarda Hilmend Nehri'ndeki su paylaşımıyla ilgili anlaşmazlık yaşanmıştı. Taliban yönetimi, bölgedeki kuraklık nedeniyle Hilmend Nehri üzerindeki Keceki Barajı'nda su olmadığını, dolayısıyla İran tarafına su ulaşmadığını savunurken İran ise teknik bir heyetin barajı ziyaret ederek bu durumu teyit etmesi gerektiğini belirtiyordu.

Ekonomik alanda çeşitli görüşmeler yapmak üzere 4 Kasım'da İran'a gelen Afganistan ekonomi heyeti, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile görüşmüş, çeşitli şehirlerdeki tesisleri ziyaret etmişti.