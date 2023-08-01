İran ve Tacikistan Dışişleri Bakanları İlişkileri Ele Aldı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı. İki bakan, telefon görüşmesi yaparak işbirliğinin devam etmesi gerektiğini vurguladı. İki ülke arasında önemli işbirliği belgeleri imzalandığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdullahiyan, İran ile Tacikistan arasındaki işbirliğinde yeni bir sayfa açıldığını ve ilişkilerdeki bu büyüme eğiliminin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Duşanbe ziyareti ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın Tahran ziyaretini iki ülke ilişkilerinde iki önemli dönüm noktası olarak nitelendiren Abdullahiyan, hükümetleri döneminde önemli sayıda ortak işbirliği belgesinin imzalandığını kaydetti.

Tacikistan Dışişleri Bakanı Muhriddin de Tahran ile Duşanbe arasındaki ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki yakın ve üst düzey ilişkilerin daha da geliştirilmesine vurgu yaptı.

Muhriddin, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'ın selamını ileterek İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Duşanbe'ye ziyaret için resmi davet edildiğini belirtti.