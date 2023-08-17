İran ve Suudi Arabistanlı askeri yetkililer Rusya'da bir araya geldi

İran ve Suudi Arabistanlı askeri yetkililer, Tahran-Riyad arasında 7 yıl sonra ilişkilerin yeniden kurulmasının ardından ilk kez Rusya'da bir araya geldi. İki taraf arasında askeri ataşelerin atanması konusunda anlaşmaya varıldı.

İran ve Suudi Arabistanlı askeri yetkililer Tahran-Riyad arasında 7 yıl sonra ilişkilerin yeniden kurulmasının ardından ilk kez Rusya'da bir araya geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Aziz Nasırzade ile Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Talal bin Abdullah el-Uteybi, Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nın oturum aralarında görüştü.

Görüşmede iki taraf arasında askeri ataşelerin "mümkün olan en kısa sürede" atanması konusunda anlaşmaya varıldı.

İki askeri yetkili, ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin, Tahran-Riyad arasındaki yumuşamanın uygulanmasında oynadığı rolün önemini ve bunun hem iki ülke hem bölge hem de İslam dünyası açısından olumlu etkilerini vurguladı. ???????

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler kesilmişti.

İran ile Suudi Arabistan, 10 Mart'ta 7 yıl aradan sonra ilişkileri normalleştirme kararı almış ve karşılıklı büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.