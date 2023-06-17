İran ve Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesi memnuniyetle karşılandı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ı kabul ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi süreci hakkında bilgi verilen haberde, Tahran-Riyad ilişkilerinin yeniden tesis edilmesinden İslami ülkelerinin memnun olduğu aktarıldı.

İran ile Suudi Arabistan, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeninden tesis edilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi temaslar çerçevesinde Tahran'da bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ı kabul etti.

Reisi, Cumhurbaşkanlığı konutunda gerçekleşen görüşmede, Tahran ile Riyad arasında ilişkilerin kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek İslam ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmelerinin önünde bir engelin bulunmadığını ifade etti.

Bölge ülkelerinde sıkıntı kaynağı haline gelmiş bazı meselelerin olduğunu söyleyen Reisi, "Bölge ülkeleri arasındaki iş birliği ve diyalog ile bu sorunlar aşılabilir ve bu konuda dış müdahaleye gerek yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Reisi, İsrail'in sadece "Filistinlilerin düşmanı" olmadığını, tüm Müslümanlar için bir "tehdit" olduğunu belirterek "bazı ülkelerin İsrail ile ilişkilerinin normalleşmesinin güvenlik açısından olduğu kadar İslam ümmetinin görüşüne de aykırı" olduğunu söyledi.

Tahran-Riyad ilişkilerinin yeniden tesis edilmesinden İslami ülkelerinin memnun olduğunu aktaran Reisi, "İran ile Suudi Arabistan'ın ikili ve bölgesel iş birliğinin gelişmesinden yalnızca Müslümanların düşmanları ve başı çeken İsrail'in rahatsız" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan da iki ülke ilişkilerinin yeniden kurulmasından ve Tahran'ı ziyaret etmekten memnun olduğunu ifade ederek ilişkilerde önemli bir aşamada olduklarını kaydetti.

Ülkesinin ilişkileri stratejik bir düzeye yükseltme çabalarına değinen Bin Ferhan, "Ekonomik, kalkınma ve kültürel işbirliği Tahran ve Riyad'ın gündeminde." diye konuştu.

Bin Ferhan, bazı ülkelerin bölgede gelişim ve istikrarın gerçekleşmesini istemediğini dile getirerek, "İran ile Suudi Arabistan arasındaki mevcut etkileşimin tüm İslam ülkeleri düzeyinde genişletilmesiyle birlikte sonsuz kazanımlar ortaya çıkacaktır. Ayrıca hiçbir yabancı ülkenin bölgemize müdahale edemeyeceğinin de garantisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'dan İran'a dışişleri bakanı düzeyinde son ziyaret yaklaşık 17 yıl önce gerçekleşmişti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Faysal Bin Ferhan ile başkent Tahran'da bir araya gelmişti.

İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkileri normalleştirme süreci

Suudi Arabistan'da Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişinin "terör" suçlamasıyla idam edilmesi sonrasında yaşanan gerginlik sürecinde Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti.

Irak ve Umman'ın ev sahipliğinde 2021'de müzakerelere başlayan Riyad ve Tahran, 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamış, 6 Haziran'da İran'ın Riyad Büyükelçiliği, 8 Haziran'da da Cidde Konsolosluğu yeniden açılmıştı.