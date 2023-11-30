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İran ve Suudi Arabistan Askeri İşbirliğini Geliştirmeyi Görüştü

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İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, askeri işbirliğini geliştirmeyi ve bölgesel konuları ele aldı.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, askeri işbirliğini geliştirmeyi ve bölgesel konuları ele aldı.

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Bakıri ile Bin Selman, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakıri, ülkesinin Suudi Arabistan'la askeri alanda işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bin Selman da, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliği seviyesinin iyileştirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Dünya

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