İran ve Sudan Dışişleri Bakanları Bakü'de Buluştu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere bulundukları Bakü'de bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılması konularında görüş alışverişinde bulundular.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere bulundukları Bakü'de bir araya geldi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan ve Sadık, toplantının gerçekleştirildiği Bakü Kongre Merkezi'nde görüştü.

Bakanlar, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve "yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılması" çerçevesinde görüş alış verişinde bulundu.

Söz konusu temas, iki ülke arasında 7 yıl aradan sonra bu düzeydeki ilk diplomatik temas olarak değerlendiriliyor.

Suudi Arabistan'ın 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişiyi "terör" suçlamasıyla idam etmesi İran'da büyük tepki toplamıştı. Ülkede protestolar gerçekleştirilmiş ve Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ile Meşhed'deki konsolosluk binasına saldırılar düzenlenmişti.

Bunun üzerine Suudi Arabistan, Bahreyn ve Sudan, İran'la diplomatik ilişkilerini kesmiş, Birleşik Arap Emirlikleri ise ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirmişti. Kuveyt, büyükelçisini çekerek İran'a karşı diplomatik atağa geçen beşinci ülke olmuştu.

Çin'in arabuluculuğuyla mart ayında Suudi Arabistan ve İran'ın diplomatik ilişkileri yeniden kurma anlaşmasından sonra, İran'la bölgedeki Arap ülkeleri arasındaki buzlar erimeye başlamıştı.