İran ve Sri Lanka Dışişleri Bakanları İlişkileri Geliştirmek İçin Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı. İki bakan, ülkeleri arasında mahkumların karşılıklı serbest bırakılması konusunda mutabık kaldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, resmi temaslar çerçevesinde Tahran'da bulunan Sri Lankalı mevkidaşı Sabry ile bir araya geldi.

Abdullahiyan, ülkesinin, ortak ekonomi komisyonu, ortak konsolosluk ve turizm komitelerinin etkinleştirilmesi, bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda işbirliğinin artırılması gibi konularda Sri Lanka ile kapsamlı işbirliği geliştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

İki ülkenin farklı alanlarda işbirliği kapasitesine değinen Abdullahiyan, kültürel, turistik ve bilimsel işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra bilgiye dayalı şirketlerin kapasitesinin kullanılması konusunda ortak siyasi irade olduğunu bildirdi.

Abdullahiyan, ülkesinin bilimsel ve teknolojik imkanlarına dikkati çekerek, teknik ve mühendislik hizmetler ile tıbbi teknoloji ve ekipman ihracatına vurgu yaptı.

İki ülke arasında daha önce imzalanan anlaşmaların uygulanmasına yönelik çalışmaları görüştüklerini dile getiren Abdullahiyan, gelecekte yapılabilecek işbirliğine ilişkin de fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Sabry de İran ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirterek, ülkesini, Güney ve Doğu Asya'ya açılan kapı olarak nitelendirdi.

İki bakan, ülkeleri arasında mahkumların karşılıklı serbest bırakılması konusunda mutabık kaldı.