İran ve Rusya, Filistin'deki gelişmeleri ele aldı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Filistin'deki gelişmeleri ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin ve Gazze'ye ilişkin son gelişmeler ve bölgedeki durum ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Filistin'deki gelişmeleri ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre Abdullahiyan ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov arasındaki görüşmede, Filistin ve Gazze'ye ilişkin son gelişmeler ve bölgedeki durum ele alındı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bölgesel boyutlarının genişleyebileceğine dair uyarıda bulunan Abdullahiyan, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de yaşayanlara karşı işlediği suçların durdurulması için ciddi uluslararası çabaların gerekliliğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Moskova ile Tahran'ın, Gazze'deki duruma ilişkin ortak tutuma sahip olduğunu belirterek, Rusya'nın savaş cephelerinin genişlemesinden ve durumun kontrolden çıkmasından endişe ettiğini aktardı.