İran ve Rusya, Basra Körfezi'ndeki adalar konusunda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Basra Körfezi'ndeki adalar konusunda yaşanan diplomatik gerilimin ardından telefonda görüştü. İkili ve bölgesel ilişkiler ile ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı konuları ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tahran ile Moskova arasında Basra Körfezi'ndeki adalar konusunda yaşanan diplomatik gerilimin ardından telefonda görüştü.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Abdullahiyan ile Lavrov, ikili ve bölgesel ilişkiler ile ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin gereği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Abdullahiyan, Basra Körfezi'nde İran ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında egemenlik anlaşmazlığının yaşandığı üç ada hakkında Rusya'nın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile yayımladığı ortak bildirideki ifadelerden duyduğu şaşkınlığı Rus mevkidaşına iletti.

Söz konusu adaların "tarihi ve ebedi" olarak İran'a ait olduğunu söyleyen Abdullahiyan, İran'ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün hiçbir şekilde müzakere edilemeyeceğini vurguladı.

Abdullahiyan, İran ile Rusya arasındaki ilişkilerin sağlam temellere dayandığını ve iki ülke arasındaki derin ilişkilere zarar verecek eylemlerden kaçınılması gerektiğini dile getirdi.

Lavrov ise Rusya'nın, ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile ilgili ilkeler dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın tüm ilkelerine bağlı olduğunu ifade ederek, ülkesinin İran'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda herhangi bir şüpheye izin vermediğini ve tamamen saygı duyduğunu belirtti.

İran ile Rusya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan iki Bakan, ayrıca Kafkasya'daki durum ile Türkiye ve Suriye arasındaki görüşmelere ilişkin istişarelerde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Lavrov ve Abdullahiyan görüşmesinde Rusya ile İran arasındaki güncel konuların ele alındığı kaydedildi.

Moskova'da 10 Temmuz'da düzenlenen Rusya-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Stratejik Diyalog Toplantısı bağlamında karşılıklı çıkarları ilgilendiren bir dizi bölgesel ve uluslararası konu hakkında görüşmeler yapıldığı aktarılan açıklamada, "Taraflar, devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı dahil Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan uluslararası hukukun temel ilkelerine bağlılıklarını teyit ettiler." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Körfez'deki adalar konusunda KİK'le ortak bildiri yayımlaması İran'ı kızdırmıştı

Rusya-KİK toplantısı sonrasında yayımlanan ortak bildiride, "BAE'nin, Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adalarıyla ilgili İran ile yaşadığı anlaşmazlığa uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde ve ikili müzakereler yoluyla barışçıl bir çözüme ulaşma girişimi dahil tüm barışçıl çabalara destek" vurgusu yapılmıştı.

Söz konusu "adalar üzerindeki egemenliğinin tartışılamayacağını" açıklayan İran'da büyük tepki çeken bildiri üzerine Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Alexey Yurievich Dedov Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da tepkiler üzerine Rusya'dan gelen açıklamaları "yetersiz" bulduklarını ifade etmişti.