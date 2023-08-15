İran ve Rusya arasındaki savunma işbirliği dünya güvenliğine katkı sağlayacak

TAHRAN, 15 Ağustos (Xinhua) -- İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Aziz Nasirzade, İran ve Rusya arasındaki savunma işbirliğinin, dünya genelinde güvenliğin sağlanmasına kesinlikle katkıda bulunacağını belirtti.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın bildirdiğine göre Nasirzade söz konusu açıklamayı Pazartesi günü Uluslararası Askeri Teknik Forum'a katılmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya varışında yaptı.

Nasirzade, birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duyan ve birbirleriyle ilişkilerini geliştirmek isteyen bağımsız devletlerin, ABD liderliğindeki tek taraflı küresel düzenden kaynaklanan küresel krizlere ve güvensiz ortama karşı koyma yolları konusunda görüş alışverişinde bulunmaları gerektiğini vurguladı.

İRNA'ya göre İran, Rusya'da düzenlenen forumdaki standında ilk kez yerli yapım Ebabil balistik füzesini sergiledi.

Haber ajansı, 3.7 metre uzunluğa ve 240 kilogram ağırlığındaki füzenin, 45 kilogram savaş başlığı taşıdığını belirti.

Haberde, füzenin 86 kilometre menzildeki hedefleri vurma kapasitesine sahip olduğu ve karada optik kontrast arayıcılarla donatılabileceği bildirildi.

Rus haber ajansı TASS'ın Pazartesi günü bildirdiğine göre, Moskova Oblastı'na bağlı Kubinka kasabasındaki Patriot Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen forum, 20 Ağustos'a kadar devam edecek.

Ajansa göre, yaklaşık 1.500 önde gelen askeri ve endüstriyel Rus şirketinin ürünlerini tanıttığı foruma yedi ülkeden 85 yabancı şirket ve kuruluş katılıyor.

ABD'nin uyguladığı yaptırımlara maruz kalan İran ve Rusya son dönemde siyasi, ekonomik ve savunma dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkilerini geliştirmeye başladı.