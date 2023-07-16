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İran ve Pakistan Askeri Yetkilileri İşbirliğini Görüştü

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İran Ordusu Genel Komutanı Abdurrahim Musevi ile Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, işbirliğinin geliştirilmesi ve sınır güvenliğinin artırılması konularını görüştü. Görüşmede askeri işbirliğinin geliştirilmesi, sınır güvenliğinin artırılması, eğitim çalışmaları ve bölgesel alanda ortak savunma ve güvenlik ilişkileri ele alındı.

İran Ordusu Genel Komutanı Abdurrahim Musevi ile Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, işbirliğinin geliştirilmesi ve sınır güvenliğinin artırılması konularını görüştü.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, iki üst düzey askeri yetkili Tahran'da bir araya geldi.

Görüşmede askeri işbirliğinin geliştirilmesi, sınır güvenliğinin artırılması, eğitim çalışmaları ve bölgesel alanda ortak savunma ve güvenlik ilişkileri ele alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Dünya

Orgeneral Pakistan Musevi İran Dünya Haberler

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