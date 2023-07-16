İran ve Pakistan Askeri Yetkilileri İşbirliğini Görüştü

İran Ordusu Genel Komutanı Abdurrahim Musevi ile Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, işbirliğinin geliştirilmesi ve sınır güvenliğinin artırılması konularını görüştü. Görüşmede askeri işbirliğinin geliştirilmesi, sınır güvenliğinin artırılması, eğitim çalışmaları ve bölgesel alanda ortak savunma ve güvenlik ilişkileri ele alındı.