İran ve Pakistan, 8 yıl aradan sonra ortak konsolosluk komisyonu toplantısı gerçekleştirdi

İran ve Pakistan, sekiz yıl aradan sonra gerçekleştirilen ortak konsolosluk komisyonu toplantısında hükümlülerin nakli ve suçluların iadesi gibi konuları ele aldı.

TAHRAN, 18 Temmuz (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamaya göre, İran ve Pakistan sekiz yıl aradan sonra 6. ortak konsolosluk komisyonu toplantısı gerçekleştirdi.

Pazartesi günü İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen toplantıya İran Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ali Rıza Bikdeli ve Pakistan İçişleri Bakan Yardımcısı Syed Ali Murtaza eş başkanlık etti.

Görüşmede iki taraf, hükümlülerin nakli ve suçluların iadesine ilişkin ikili adli anlaşmaların uygulanması ve adli işbirliğinin genişletilmesi de dahil olmak üzere önemli konsolosluk konularını ele aldı.

Taraflar ayrıca iki ülke polisi ve sınır muhafızları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra bilimsel ve akademik etkileşimin teşvik edilmesi konusunu görüştü.

İran ve Pakistan'ın beşinci ortak konsolosluk komisyonu toplantısı 2015'in Nisan ayında İslamabad'da yapılmıştı.