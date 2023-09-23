İran ve Mısır arasında yeni bir dönüşüm

İran ve Mısır dışişleri bakanları arasında New York'ta yapılan son görüşme, ikili ilişkilerde yeni bir dönüşüm olduğunu gösterdi.

TAHRAN, 23 Eylül (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Cuma günü yaptığı açıklamada İran ve Mısır dışişleri bakanları arasında New York'ta yapılan son görüşmenin ikili ilişkilerde "yeni bir dönüşüm" olduğunu söyledi.

Kenani bu açıklamayı İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya New York'ta verdiği bir söyleşide, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 78. oturumu çerçevesinde yaptıkları görüşmeyi yorumlarken yaptı.

"Çok iyi ve olumlu bir görüşme oldu" diyen Kenani, iki bakanın ortak çıkarları ilgilendiren konuları ele almanın yanı sıra ikili ilişkilerin mevcut ve gelecekteki durumunu gözden geçirerek ikili ilişkilerde tatbiki olarak yeni bir ufuk açtığını kaydetti.

Kenani gelecekte İran-Mısır ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde yeni olumlu adımlar atılmasını umduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı de Perşembe günü yaptığı açıklamada, İran ve Mısır dışişleri bakanlarının görüşmelerinde ikili ilişkilerin geliştirilmesini ele aldıklarını ve ortak çıkarlara ilişkin konularda "kapsamlı, olumlu ve verimli" görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetmişti.

İran ve Mısır 1980 yılında diplomatik ilişkilerini kesmişti. Son aylarda her iki ülke de belirli konulardaki farklılıkları gidererek ikili ilişkileri onarmaya istekli olduklarını açıkladı.