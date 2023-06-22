İran ve Kuveyt arasında ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, konsolosluk, çevre ve bazı bölgesel konular ele alındı. İki taraf da ilişkileri genişletme isteğini gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan ile es-Sabah, başkent Kuveyt'te bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, konsolosluk, çevre ve bazı bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Abdullahiyan, Basra Körfezi ülkeleri dahil olmak üzere komşularla ilişkileri geliştirmenin İran'ın öncelikleri arasında olduğunu belirterek, son 2 yılda Tahran ile Kuveyt heyetleri arasında çeşitli görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Bu görüşmelerin, her iki tarafın ilişkileri genişletme isteğini gösterdiğini anlatan Abdullahiyan, "Çeşitli alanlarda ikili ilişkileri geliştirmeye ve bu bağlamda iki ülke arasında ortak bir yüksek komisyon kurmaya hazırız." dedi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah da iki ülke arasındaki ilişkilerinin köklü olduğunu, bunun geliştirilmesinin önünde bir engel bulunmadığını ve küçük sorunların çözülebileceğini kaydetti.

Bölgedeki bir istikrarsızlıktan bütün tarafların etkileneceğine dikkati çeken Sabah, istikrarın sürmesinin bölgenin refahı için önemli olduğunu bildirdi.

Sabah, Abdullahiyan'ın İran'ı ziyaret etmesi için kendisini davet etmesinden memnun olduğunu ve bu ziyareti gerçekleştireceğini dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Körfez turunda Katar'ın ardından Umman'ı ziyaret etmiş daha sonra Kuveyt'e gitmişti.