İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'de geçici ateşkes sağlanmasına ilişkin girişimler ve çatışmaların kapsamının genişlemesi ihtimali konusunda istişarelerde bulundu.

İran ve Katar, Gazze'deki ateşkes için istişarelerde bulundu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'de geçici ateşkes sağlanmasına ilişkin girişimler ve çatışmaların kapsamının genişlemesi ihtimali konusunda istişarelerde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklaya göre Abdullahiyan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze'deki son durumu ele aldı.

İki bakan, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulması ve Gazze Şeridi'ne sürekli insani yardım ulaştırılmasının gerekliliğini vurguladı.

Abdullahiyan ile Al Sani, Gazze'de geçici ateşkes sağlanmasına ilişkin girişimleri ve çatışmaların kapsamının genişlemesi ihtimalini değerlendirdi.