İran ve Katar Dışişleri Bakanları İlişkileri Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katar Hükümeti Dışişleri Danışmanı Muhammed bin Abdülaziz el-Huleyfi, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı. İki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesi ve geliştirilmesi önemli bir konu olarak vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katar Hükümeti Dışişleri Danışmanı Muhammed bin Abdülaziz el-Huleyfi, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan, resmi ziyaret çerçevesinde Tahran'da bulunan Huleyfi ile bir araya geldi.

Abdullahiyan ile Huleyfi, iki ülkenin çeşitli sektörleri arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ile uluslararası meselelerde işbirliği imkanlarını görüştü.

Abdullahiyan, İslam işbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ve İslam ülkeleri yetkilileriyle yaptığı telefon görüşmelerine dikkati çekerek İİT'in Kur'an-ı Kerim'e hakaret konusunda olağanüstü görüşmeler yapması gerektiğini vurguladı.

Katar Hükümeti Dışişleri Danışmanı Huleyfi de iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesi ve geliştirilmesinin önemine değindi.

Huleyfi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi davet mektubunu Abdullahiyan'a teslim etti.

Huleyfi ile İran Ulusal Güvelik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ahmediyan görüşmesi

Bugün Tahran'a gelen Huleyfi, ziyaret kapsamında İran Ulusal Güvelik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile de görüştü.

Söz konusu görüşmede taraflar, iki ülke arasında ticari konular başta olmak üzere her alanda işbirliği düzeyinin artırılması, belirli bir plan ve takvim çerçevesinde ortak altyapı projelerinin hayata geçirilmesi ile mevcut engellerin kaldırılması konularına vurgu yaptı.

Huleyfi, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine atanması nedeniyle Ahmediyan'ı tebrik ederek Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin yazılı mesajını iletti.