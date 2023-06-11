İran ve Katar Dışişleri Bakanları İkili ve Bölgesel Gelişmeler Hakkında Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ikili ve bölgesel gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu. İki taraf da ilişkilerin daha da genişletilmesi konusunda mutabık kaldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani,"ikili ve bölgesel gelişmeler" hakkında istişarelerde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığının sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Al Sani telefonda görüştü.

Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ilişkilere dikkati çekerek ikili ilişkilerin daha da genişletilmesine vurgu yaptı.

Katar hükümetinin ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkilerdeki olumlu rolünü takdir ettiklerini belirten Abdullahiyan, Al Sani ile ikili ve bölgesel gelişmelere ilişkin istişarelerde bulundu.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani de iki ülke arasındaki ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yakın istişarelerin devam ettiğini ifade etti.