İran ve Katar Dışişleri Bakanları İkili İlişkilerin Genişletilmesi Çağrısında Bulundu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ikili ilişkilerin daha da genişletilmesi çağrısında bulundu. İki bakan, telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve diğer ortak kaygıları ele aldı.

TAHRAN, 12 Haziran (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Pazar günü ikili ilişkilerin daha da genişletilmesi çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre iki dışişleri bakanı bir telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve diğer ortak kaygıları ele aldı.

Emir Abdullahiyan, iki hükümet arasında "yakın ve dostane" ilişkiler bulunduğunu söyleyerek bağları daha da ilerletmenin gerekliliğini vurguladı.

Abdullahiyan ayrıca Katar hükümetinin ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkilerdeki "olumlu" rolü ve "yapıcı" çabaları için teşekkür etti.

Katar dışişleri bakanı ise iki hükümet arasındaki dostane ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tahran-Doha ilişkilerini daha da ilerletmeye yönelik karşılıklı çabaları övdü. Bakan ayrıca iki ülke arasındaki "yakın" istişareleri sürdürmenin önemini vurguladı.