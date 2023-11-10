İran ve Katar Dışişleri Bakanları Gazze Krizini Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Filistin ile ilgili son gelişmeleri ve Gazze'deki mevcut krizi ele alarak görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Filistin ile ilgili son gelişmeleri ve Gazze'deki mevcut krizi ele alarak görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, telefon görüşmesi yaptı.

Açıklamada, Abdullahiyan ile Al Sani'nin, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak Gazze'deki insani durum ile sivillere, kadınlara ve çocuklara yönelik geniş çaplı askeri saldırıların devam etmesinden derin endişe duyduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermenin siyasi yollarını görüşen Abdullahiyan ile Al Sani, acil ateşkes sağlanması ve kuşatma altındaki savaş mağduru Gazze halkına sürekli insani yardım gönderilmesi konularında istişarede bulundu.

İran ve Katarlı bakanlar ayrıca, olası bir ateşkese ilişkin önerilen bazı girişimler konusunda da fikir alışverişinde bulundu.

Abdullahiyan, "Gazze'nin sivil sakinlerine karşı, savaşın şiddetinin artırılması nedeniyle, savaşın kapsamının genişlemesi artık kaçınılmaz hale geldi." ifadesinde bulundu.