İran ve Japonya Dışişleri Bakanlarından Önemli Görüşme

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi. Görüşmede Arakçi'nin, İran'ın nükleer programıyla ilgili son gelişmelere ve ABD ile İngiltere, Almanya ve Fransa'nın bu konudaki siyasi tutumlarına değindiği belirtildi.