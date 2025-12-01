İran ve Japonya Dışişleri Bakanlarından Önemli Görüşme
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi ile telefonla görüşerek ikili ilişkiler ve İran'ın nükleer programı hakkında son gelişmeleri değerlendirdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi. Görüşmede Arakçi'nin, İran'ın nükleer programıyla ilgili son gelişmelere ve ABD ile İngiltere, Almanya ve Fransa'nın bu konudaki siyasi tutumlarına değindiği belirtildi.
