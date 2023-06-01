İran ve IKBY'den valiler Urumiye'de toplandı

İran ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) sınır valileri ve üst düzey heyetlerin katılımıyla İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye kentinde bir toplantı düzenlendi.

İran ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) sınır valileri ve üst düzey heyetlerin katılımıyla İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye kentinde bir toplantı düzenlendi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran ve IKBY'nin sınır valileri ile iki taraftan üst düzey heyetler, Urumiye'deki toplantıda bir araya geldi.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'nin de katıldığı toplantıda, İran'ın Batı Azerbaycan, Kürdistan ve Kirmanşah valileri ile IKBY'nin Erbil, Dohuk ve Süleymaniye valilerinin yanı sıra İran'ın Erbil Başkonsolosu Nasrullah Raşnudi, İran Gümrük Genel Müdürü Muhammed Rızvanifer ve bazı İranlı milletvekilleri de hazır bulundu.

İki taraf arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, ithalat ve ihracatın kolaylaştırılması, sınır pazarlarının genişletilmesi ve ikili ilişkilerin derinleştirilmesiyle ilgili konuların ele alındığı toplantının cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi.