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İran ve Hindistan Dışişleri Bakanları İlişkileri Görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Hindistan Dışişleri Bakan Vekili Vinay Mohan Kwatra, ikili ilişkileri ele aldı. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda istişarelerde bulunuldu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Hindistan Dışişleri Bakan Vekili Vinay Mohan Kwatra ikili ilişkileri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, İran'da bulunan Kwatra ile başkent Tahran'da bir araya geldi.

Açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Kwatra görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda istişarelerde bulunuldu.

Kwatra, ülkesinin Filistin halkına insani yardım göndermeye devam etme kararlılığını vurguladı.

Ayrıca, Hindistan Dışişleri Bakan Vekili Kwatra ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla, iki ülke arasındaki siyasi görüşmelerin 18'inci turu gerçekleştirildi.

Dört saat süren toplantıda, Tahran ile Yeni Delhi arasındaki siyasi, ekonomik ve konsolosluk işleri gibi pek çok konunun yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Kaynak: AA / Dünya

Hüseyin Emir India İran Dış Politika Uluslararası İlişkiler Dünya Ekonomi Haberler

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