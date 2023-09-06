İran ve Çin, toz ve kum fırtınalarıyla mücadelede işbirliği yapacak

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Selaceke, İran ve Çin'in toz ve kum fırtınalarıyla mücadelede işbirliği yapmak için yeterli kapasiteye sahip olduğunu belirtti. İran'ın düzenleyeceği Uluslararası Kum ve Toz Fırtınalarıyla Mücadele Konferansı'na Çin ve Rusya'nın yanı sıra İran'a komşu ülkeler de katılacak.

TAHRAN, 6 Eylül (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Koruma Kurumu Başkanı Ali Selaceke, İran ve Çin'in özellikle toz ve kum fırtınalarıyla mücadelede çevresel işbirliği yapmak için "yeterli kapasiteye" sahip olduğunu belirtti.

Selaceke söz konusu açıklamayı, 9-10 Eylül tarihlerinde Tahran'da düzenlenecek Uluslararası Kum ve Toz Fırtınalarıyla Mücadele Konferansı öncesinde, Salı günü başkent Tahran'da düzenlenen basın toplantısında yaptı.

Basın toplantısına Birleşmiş Milletler İran Mukim Koordinatörü Stefan Priesner de katıldı.

Selaceke, konferansa Çin ve Rusya'nın yanı sıra İran'a komşu ülkelerin katılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İran ve Çin'in, Mart 2021'de imzalanan 25 yıllık ikili işbirliği anlaşması kapsamında çevresel işbirliğine büyük önem verdiğini belirtti.

Çin'in çölleri yeşillendirme konusundaki deneyim ve çalışmalarını öven İranlı yetkili, iki ülkenin iklim uzmanları arasında özellikle kum ve toz fırtınalarıyla mücadele konusunda düzenli temasların sürdüğünü ifade etti.

Kurak ve yarı kurak bir bölgede yer alan İran'ın bölgedeki kum ve toz fırtınalarının son varış noktası olduğuna işaret eden yetkili, bu nedenle kum ve toz fırtınalarıyla mücadelede büyük deneyim kazandıklarını ve bunu diğer devletlerle paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Dünya'nın karşı karşıya olduğu ciddi çevresel sorunlara değinen yetkili, bu sorunların Dünya ve insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek için etkili bir çevre yönetimi çağrısında bulundu.

Priesner ise İran'ın, söz konusu konferansa ev sahipliği yapacak olması da dahil olmak üzere, kum ve toz fırtınalarıyla mücadelede oynadığı yapıcı rolden övgüyle bahsederek İran ve BM'nin bu alanda çeşitli faaliyetlerle işbirliği yaptığını belirtti.

Son yıllarda çoğunlukla İran'a komşu ülkelerden kaynaklanan kum ve toz fırtınaları, ülkenin farklı bölgelerini etkisi altına alarak halkın sağlığı ve yaşamı için risk oluşturuyor.