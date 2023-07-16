İran ve Bolivya Savunma Bakanları İkili İlişkileri Görüştü

İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani ile Bolivya Savunma Bakanı Edmundo Novillo Aguilar, savunma ve ikili ilişkiler konularında görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani ile Bolivya Savunma Bakanı Edmundo Novillo Aguilar, "savunma ve ikili ilişkileri" görüştü.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre Aştiyani, resmi ziyaret çerçevesinde başkent Tahran'da bulunan Bolivyalı mevkidaşı Aguilar ile bir araya geldi.

Aştiyani, özellikle bölgedeki "devrimci ve bağımsız" ülkeler başta olmak üzere Latin Amerika'nın İran'ın savunma ve dış politikalarında özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, "İran İslam Cumhuriyeti'nin, Bolivya'nın da aralarında bulunduğu Latin Amerika'daki dost ve müttefik ülkelerle ilişkileri bağımsız ülkeler arasındaki ilişkilere bir örnektir." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın "zulme karşı duran" herkesi desteklediğini iddia eden Aştiyani, "İrademizi güçlendirerek ve işbirliğimizi artırarak bu hegemonik politikaya karşı dimdik durmalıyız." ifadesini kullandı.

Aştiyani, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ile siyasi, eğitim ve savunma işbirliğine dikkati çekerek, bunların daha da gelişebileceğini kaydetti.

Dünyanın, bir grup bağımsız ülkenin birbiriyle işbirliği içinde bölgesel ve küresel arenada daha fazla var olmaya çalıştığı yeni bir uluslararası sisteme geçtiğini savunan Aştiyani, İran ve Bolivya arasındaki ilişkilerin güçlü olmasının stratejik bir gereklilik olduğunu kaydetti.

"İki ülkenin ortak düşmanları var"

İranlı bakan, iki ülkenin ortak düşmanları olduğunu dile getirerek "Bu düşmanların amacı bağımsız hükümetleri zayıflatmak ve mağlup etmektir. Bu bağlamda, rasyonalite, tehditlere karşı uyanık ve birlik olmamızı gerektiriyor." dedi.

Tehditlere karşı savunma ve ileri teknoloji ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını belirten Aştiyani, ikili savunma ilişkilerinin güçlendirilmesinin Bolivya hükümetinin caydırıcılık gücünü artıracağına inandıklarını ifade etti.

Bolivya Savunma Bakanı Edmundo Novillo Aguilar ise özgürlükleri için çabalayan ulusların çeşitli biçim ve şekillerde birleşmesi gerektiğini aktararak, "Bu görüşme, her iki ülke için de ortak amaçlar doğrultusunda ilişkilerin derinleştirilmesi fırsatını artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Aguilar, İran ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, güvenlik, bilim ve savunma alanlarında da işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.