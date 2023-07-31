İran ve Belarus Savunma Bakanları İşbirliğini Artırmak İçin Anlaştı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, ülkesinin Belarus'la işbirliğini artırmasının Batılı ülkelerin yaptırımlarını aşmanın bir gereği olduğunu söyledi. İki ülke savunma bakanları arasında yapılan görüşme sonucunda savunma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, ülkesinin Belarus'la işbirliğini artırmasının Batılı ülkelerin yaptırımlarını aşmanın bir gereği olduğunu söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Aştiyani, Belaruslu mevkidaşı Viktor Hrenin'le Tahran'da bir araya geldi. İkili görüşme ardından savunma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan İran Savunma Bakanı Aştiyani, iki ülkenin savunma işbirliğinin önemine dair konuştu.

Aştiyani, "İki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi her iki tarafın üst düzey yetkililerince vurgulanmaktadır. Bu bağlamda ikili işbirliğinin her boyutta teşvik edilmesi stratejik bir ilke ve Batılı ülkelerin İran ve Belarus gibi bağımsız ülkelere karşı yaptırım politikasını aşmalarının gereğidir." dedi.

Son yıllarda Suriye, Irak, Afganistan ve Ukrayna'da meydana gelen savaşlara işaret eden Aştiyani, "Bu değişimler, bağımsız ülkelerin tek kutuplu sistemi kabul etmediklerini, küresel alanda daha büyük bir rol oynamaya istekli olduklarının göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Belarus Savunma Bakanı Hrenin ise konuşmasında, Tahran ziyaretinin ortak hedeflere ulaşma yolunda ilişkilerin geliştirilmesi için bir fırsat olduğunu söyledi.

Hrenin, "İki ülke savunma bakanlıkları, savunma ve askeri alana ek olarak, doğrudan ve dolaylı birçok alanda işbirliği yapabilir." diye konuştu.