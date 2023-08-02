İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Tahran'da İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile bir araya geldi. İki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki çok yönlü işbirliği imkanlarının ele alındığı görüşmede, Tahran ve Minsk arasında askeri işbirliği için ortak bir komisyon kurulması konusunda anlaşmaya varıldı. Belarus Savunma Bakanı Hrenin, 31 Temmuz'da Tahran'da İranlı mevkidaşı Muhammed Rıza Aştiyani ile bir araya gelmiş ve görüşmede iki ülke arasında savunma işbirliği alanında bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

İran ve Belarus askeri işbirliği için ortak komisyon kurmayı kararlaştırdı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Tahran'da İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile bir araya geldi.

İki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki çok yönlü işbirliği imkanlarının ele alındığı görüşmede, Tahran ve Minsk arasında askeri işbirliği için ortak bir komisyon kurulması konusunda anlaşmaya varıldı.

Belarus Savunma Bakanı Hrenin, 31 Temmuz'da Tahran'da İranlı mevkidaşı Muhammed Rıza Aştiyani ile bir araya gelmiş ve görüşmede iki ülke arasında savunma işbirliği alanında bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.