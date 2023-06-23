İran ve BAE, Ticaret ve Ekonomi İşbirliğini Güçlendirmek İçin Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşerek, iki ülke arasındaki karşılıklı koordinasyonun güçlendirilmesi ve özellikle ticaret ile ekonomi sektörlerinde ikili işbirliği seviyesinin yükseltilmesine yönelik gerekliliğin altını çizdi.

TAHRAN, 23 Haziran (Xinhua) -- İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), iki ülke arasındaki karşılıklı koordinasyonun güçlendirilmesi ve özellikle ticaret ile ekonomi sektörlerinde ikili işbirliği seviyesinin yükseltilmesine yönelik gerekliliğin altını çizdi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Perşembe günü BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik ziyaretinde BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İki ülke ilişkilerinin siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve konsolosluk boyutları hakkında da görüş alışverişinde bulunan taraflar, İran-BAE ilişkilerinin gelişmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Taraflar ayrıca, bölge ülkeleri ve halklarının ortak çıkarları için bölgesel işbirliğini geliştirecek girişimlerin hayata geçirilmesinin elzem olduğu konusunda mutabık kaldı.

Görüşme sırasında Emir Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin BAE liderine İran'ın başkenti Tahran'a ziyaret davetini iletirken, bu davet BAE lideri tarafından kabul edildi. BAE Devlet Başkanı da Reisi'yi ülkesini ziyaret etmeye davet etti.

Kuveyt ziyaretini tamamladıktan sonra Çarşamba günü BAE'ye giden Emir Abdullahiyan'ın bu ziyareti, Katar ve Umman'ı da kapsayan dört ülkelik Arap ülkeleri ziyaretinin son ayağını oluşturdu.