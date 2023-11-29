İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Filistin'deki gelişmeleri ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki durum, insani yardımların ulaştırılması ve ikili ilişkiler konuşuldu.

İran ve BAE Dışişleri Bakanları Filistin'deki Gelişmeleri Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Filistin'deki gelişmeleri ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Al Nahyan ile Abdullahiyan, telefon görüşmesinde, bölgedeki duruma ilişkin gelişmeler ve ikili ilişkiler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

İki bakan, Filistin halkına insani yardımların hızlı, güvenli ve istikrarlı bir şekilde ulaştırılmasının önemini vurgularken, Hamas ile İsrail arasında varılan "insani ara"nın ışığında mevcut koşulları değerlendirdi.

Görüşmede, İran ve BAE arasındaki ikili ilişkiler ve ortak işbirliği konuları da ele alındı.