Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir

Erdoğan'dan İBB'deki soruşturmaya ilişkin çok konuşulacak çıkış
CHP'den istifa eden belediye başkanından şok iddialar! AK Parti'ye geçecek mi?

CHP'den istifa eden başkandan şok iddialar
Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı

Altın fiyatlarını gören vatandaş soluğu kuyumcularda aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! Çıkan sonuç enteresan

İran ve ABD Umman'da Doğrudan Görüşmelere Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD'nin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff, Cuma günü Umman'da İran'ın nükleer programı üzerine üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek. İran, yeni bir nükleer sınırlama anlaşması için doğrudan müzakereleri reddettiğini açıkladı.

(ANKARA) - İran devletine Tasnim Haber Ajansı, İran ile ABD arasında Umman'da doğrudan görüşmelerin başlayacağını, görüşmelere İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD'nin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlık edeceğini duyurdu.

İran devletine Tasnim Haber Ajansı, İran ile ABD arasında cuma günü Umman'da doğrudan görüşmelerin başlayacağını, görüşmelere İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD'nin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlık edeceğini duyurdu. İkili 13 Nisan Cumartesi günü İran'ın nükleer programı üzerine görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul ederken yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'la nükleer programı hakkında doğrudan ve üst düzey görüşmelere başlayacağını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran ve ABD, cumartesi günü Umman'da üst düzeyde dolaylı görüşmeler gerçekleştirecek. Bu bir fırsat olduğu kadar bir sınav da. Top artık ABD'nin sahasında" ifadelerini kullandı.

İran'ın yeni bir nükleer sınırlama anlaşması için doğrudan müzakereleri dün reddettiğini açıklamıştı. Tahran bu fikri, Trump yönetiminin tehditleri ve "çelişkili" tutumu nedeniyle "anlamsız" olarak nitelendirmişti.

ABD Başkanı Trump, 2018 yılında başkanlık görevin deki ilk döneminde ülkesini İran ile uluslararası nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekmişti.

Kaynak: ANKA / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.