İran ve ABD Nükleer Görüşmeleri Üzerine Umut Verici Açıklamalar

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, nükleer görüşmelerde ABD ile anlaşmaya ulaşmanın mümkün olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakanların gündeminde ABD ve İran arasında yarın İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak nükleer görüşmeleri de vardı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, geçen cumartesi günü Umman'da ABD ile yapılan dolaylı görüşmeye değinerek, "İlk tur görüşmelerde karşı tarafın ciddiyetini gördük, İran'ın nükleer programı konusunda anlaşmaya ulaşmamız mümkün" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da İran'ın nükleer silahsızlanma anlaşması çerçevesinde anlaşmaya hazır olduğunu, Rusya'nın da bu bağlamda yardımcı olacak herhangi bir rolü üstlenebileceğini bildirdi.

Lavrov ile görüşmesinde, Tahran ve Moskova'nın dünyadaki gelişmelere dair görüşlerinin yakın olduğunu vurgulayan Arakçi, "Rusya ve Moskova'nın yaklaşımları, ilişkilerinin tarihi boyunca hiç bu kadar yakın ve güçlü olmamıştı" ifadelerini kullandı.