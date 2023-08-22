İran ve ABD arasında tutuklu takası ve mal varlıklarının serbest bırakılması anlaşması için süre belirlendi

Tahran ile Washington arasında tutuklu takası ve İran'ın dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın uygulanması için 2 aylık süre belirlendi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, anlaşmanın iyi ilerlediğini ve belirlenen süre içinde tamamlanacağını söyledi.

TAHRAN, 22 Ağustos (Xinhua) -- Tahran ile Washington arasında tutuklu takası ve İran'ın dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın uygulanması için 2 aylık süre belirlendi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Pazartesi günü düzenlendiği basın toplantısında anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili sürecin iyi ilerlediğini ve belirlenen süre içinde tamamlanacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Kenani ayrıca İran'ın Eylül ayında yapılması planlanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 78. oturumu çerçevesinde yahut başka bir platformda ABD ile doğrudan görüşmek gibi bir planının olmadığını vurguladı.

İran'ın doğal gaz ve elektrik ihracatına ilişkin fonlarının bir kısmının Irak'tan transfer edilmesi sürecinin tamamlandığını söyleyen sözcü, sürecin ciddiyetle takip edileceğini ifade etti.

Tahran yönetimi Ağustos ayı başında, İran ve ABD arasında, üçüncü bir ülkenin arabuluculuğunda insani bir mesele olarak tutukluların takas edilmesi ve Washington tarafından yurtdışında "yasadışı" şekilde bloke edilen İran varlıklarının bir kısmının serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldığını bildirmişti.