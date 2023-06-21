İran ve AB arasında nükleer müzakereler için görüşme

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ve AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora, Doha'da İran ile nükleer müzakereler konusunu görüştü. Görüşmede yaptırımların kaldırılması dahil bir dizi konu ele alındı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora, Katar'ın başkenti Doha'da geçen sene askıya alınan İran ile nükleer müzakereler konusunu görüştü.

Bakıri, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, AB'nin Nükleer Müzakere Koordinatörü Mora ile Doha'da bir araya geldiğini duyurdu.

İranlı Başmüzakereci mesajında, "Doha'da Enrique Mora ile ciddi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüş alışverişinde bulunduk ve yaptırımların kaldırılması müzakereleri (nükleer müzakereler) dahil olmak üzere bir dizi konuyu tartıştık." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ülkesini çekmesi sonrasında Nisan 2021'de Viyana'da başlayan ve İran ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve ABD'nin anlaşmaya katılmasının ele alındığı nükleer görüşmeler, Washington ve Tahran arasındaki bir dizi uzlaşmazlık nedeniyle Eylül 2022 başlarında askıya alınmıştı.

Son haftalarda İranlı ve ABD'li yetkililer, Tahran ile Washington arasındaki dolaylı görüşmelerin devam ettiğini açıklamıştı. Uluslararası medyaya yansıyan haberlerde de taraflar arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildiği ifade edilmişti. ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle İran'ın Irak'ta dondurulan yaklaşık 10 milyar dolarlık varlıklarından 2 milyar 700 milyon doların 10 Haziran'da serbest bırakıldığı açıklanmıştı.