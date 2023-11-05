İran, Umman ve Irak Dışişleri Bakanları Gazze'deki Durumu Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ummanlı ve Iraklı mevkidaşları ile Gazze'deki son durum ile İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konularına ilişkin görüşme yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ummanlı ve Iraklı mevkidaşları ile Gazze'deki son durum ile İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konularına ilişkin görüşme yaptı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefon görüşmesi yaptı.

Abdullahiyan ile Busaidi arasındaki görüşmede, Filistin ve Gazze'ye ilişkin son gelişmeler ve bölgedeki durum ele alındı.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi politikasına sert bir şekilde karşı çıkan iki bakan, başta kadın ve çocuklar olmak üzere Filistin halkının öldürülmesini derhal durdurmanın, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın derhal kaldırılmasının, yakıt, gıda, ilaç ve tıbbi malzeme dahil insani yardımların gönderilmesinin yollarını görüştü.

Abdullahiyan ile Busaidi, Gazze'deki insani durumu içler acısı olarak nitelendirerek, İsrail'in Gazze halkına karşı işlediği savaş suçlarının durdurulması için İslam ülkelerinin çabalarının artırılması konusunu da ele aldı.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile yaptığı görüşmede Abdullahiyan, İsrail'in savaş suçlarını sürdürmesini, başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivillerin toplu katliamını, ABD'nin İsrail'e kapsamlı askeri desteğini bölgede mevcut krizin tırmanmasının temel sebebi olarak değerlendirdi.

Iraklı Bakan Hüseyin de Filistin halkını desteklemek, saldırıları durdurmak ve savaşın yayılmasını önlemek için İslam ülkelerinin tutarlı ve koordineli eyleme geçmesi gerektiğini vurguladı.