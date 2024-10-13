İran Uçuşlarda Elektronik Cihaz Yasakladı

İRAN, uçuşlara cep telefonu dışında elektronik haberleşme cihazlarının alınmasını yasakladı.

İran medyasındaki habere göre, Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş emniyetini sağlamak için cep telefonu dışında çağrı cihazı, telsiz gibi elektronik iletişim cihazlarının uçağa alınmasının yasaklandığını açıkladı. Yazerlu, yasak kararının yolcu kabini ile kargo bölümünü de kapsadığını ve yolcuların cep telefonu dışındaki elektronik haberleşme cihazlarını uçağa taşımaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti.