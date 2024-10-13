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İran Uçuşlarda Elektronik Cihaz Yasakladı

İran Uçuşlarda Elektronik Cihaz Yasakladı
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İran Sivil Havacılık Kurumu, uçuş emniyeti gerekçesiyle cep telefonu dışında tüm elektronik haberleşme cihazlarının uçuşlarda yasaklandığını açıkladı.

İRAN, uçuşlara cep telefonu dışında elektronik haberleşme cihazlarının alınmasını yasakladı.

İran medyasındaki habere göre, Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş emniyetini sağlamak için cep telefonu dışında çağrı cihazı, telsiz gibi elektronik iletişim cihazlarının uçağa alınmasının yasaklandığını açıkladı. Yazerlu, yasak kararının yolcu kabini ile kargo bölümünü de kapsadığını ve yolcuların cep telefonu dışındaki elektronik haberleşme cihazlarını uçağa taşımaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Cep Telefonu Havacılık Teknoloji Güvenlik Güncel Dünya İran

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