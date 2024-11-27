İran, UAEA'nın Yeni Kararını Hukuki Dayanağı Olmadan Reddetti

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı yeni kararının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirterek, "Avrupa ve ABD'nin İslam Cumhuriyeti'ne karşı bir iddiada bulunabilecek durumda olmadığını" ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın stratejik işlerden sorumlu yardımcısı, Muhammed Cevad Zarif, devlet medyasına yaptığı açıklamada, Avrupa'nın, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmediğini ve ABD'nin anlaşmadan çıkmasının ardından verdikleri taahhütleri uygulamadığını belirtti. Zarif, "ABD'nin çekilmesinden sonra Avrupa iki kez taahhütte bulundu ancak bu 11 taahhütten birini bile yerine getirmedi; bu nedenle Avrupalılar İran'a karşı iddialarda bulunacak konumda değiller ve bu nedenle Yönetim Kurulu'nda kabul edilen kararın hiçbir yasal dayanağı yok ve yasal olarak temelsiz" dedi.

İran ve Avrupa ülkeleri dışişleri bakan yardımcıları arasında cuma günü başlaması planlanan müzakerelere ilişkin Zarif, diyaloğun her zaman bir çözüm olabileceğini vurguladı. Konuşmasında İran dini liderinin danışmanı Ali Laricani'nin son açıklamalarına da değinen Zarif, İran KOEP'ten çıkmadığını ve anlaşmaya bağlı kalmaya hazır olduğunu sürekli dile getirdi.

"İran birkaç bin gelişmiş santrifüjü devreye sokuyor"

Portekiz'de mevkidaşı Manuel Albares Bueno ile bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bazı Avrupalı devletlerin "çatışmacı ve müdahaleci" politikalarının "haksız ve ters tepici" olduğunu açıkladı. Erakçi, "Avrupa'nın UAEA Yönetim Kurulu'nda İran aleyhine aldığı karara karşılık olarak İran'ın birkaç bin gelişmiş santrifüjü devreye soktuğunu" kaydetti.

İran'ın hiç bir zaman "zorlama, baskı ve yasa dışı davranışlara" karşı geri adım atmadığını kaydeden İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, "Eğer üç Avrupa ülkesi, diyalog yolunu tercih etmez ve bir karar tasarısı sunmayı sürdürürlerse, karşılık vereceğiz. İran'ın şeffaf bir şekilde faaliyet göstermesini göz ardı ederek, bahaneler sunarak ülkemize baskı yapmaya çalıştıkları takitrde ters bir sonuçla karşılaşacaklardır" ifadelerini kullandı.

UAEA yönetim kurulu toplantısında, Fransa, Almanya ve İngiltere tarafından sunulan ve ABD tarafından desteklenen karar tasarısını oylayarak kabul etmişti. Kararda, Nükleer Silahları Önleme Anlaşması (NPT) kapsamında, İran ve Ajans arasında imzalanan Güvence Denetimi Anlaşması'na yönelik Tahran yönetiminin taahhütlerini yerine getirmesi talep edilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı ve İran Atom Enerjisi Kurumu yayınladıkları ortak bir bildiride, "çeşitli türlerden bir dizi yeni ve ileri düzey santrifüjün devreye sokulması da dahil olmak üzere etkili adımlar atma talimatı vereceklerini" ifade etmişti.