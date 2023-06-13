İran, Suudi diplomatik misyonlarının yeniden açılması için zemin hazırladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'daki Suudi diplomatik misyonlarının yeniden açılması için zeminin hazırlandığını söyledi. Kenani, İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasıyla ilgili son gelişmeleri açıkladı.

TAHRAN, 13 Haziran (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'daki Suudi diplomatik misyonlarının yeniden açılması için zeminin hazırlandığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesine göre, Pazartesi günü İran'ın başkenti Tahran'da haftalık basın brifingi sırasında konuşan Kenani, İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasıyla ilgili son gelişmeleri yorumladı.

Kenani, Nisan ayında İran'ı ziyaret eden bir Suudi teknik ekibin attığı ön adımlara dayanan bir süreç neticesinde, Tahran'daki Suudi büyükelçiliğinin ve İran'ın kuzeydoğusunda yer alan Meşhed'deki başkonsolosluğun yakın gelecekte yeniden açılacağını belirtti.

Kenani ayrıca, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan el-Suud'a daha önce yaptığı davete istinaden, Suudi bakanın yakın gelecekte İran'a bir gezi yapacağını söyledi.

İran ve Suudi Arabistan, Nisan ayında derhal geçerli olmak üzere diplomatik ilişkilerin yeniden başladığını ilan etmişti.

Suudi Arabistan, Riyad'ın bir Şii din adamını idam etmesinin ardından İran'daki Suudi diplomatik misyonlarına yönelik başlayan saldırılara yanıt olarak 2016 yılında İran ile diplomatik bağlarını kesmişti.