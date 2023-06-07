İran, Suudi Arabistan'a nükleer işbirliği mesajı verdi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine yakınlığıyla bilinen Nournews haber sitesi sosyal medya hesabından, Suudi Arabistan'a "nükleer işbirliği" mesajı vererek nükleer teknoloji paylaşımında bulunabileceklerini belirtti.

Nournews, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Suudi Arabistan'ın nükleer ilerlemesine karşı çıktığına dikkati çekerek, uluslararası hukuka uygun bir şekilde iki ülke arasında nükleer teknoloji paylaşımında bulunmanın ikili ilişkilerin temel noktalarından biri olabileceğini vurguladı.

Söz konusu paylaşımda, "Siyonistlerin (İsrail'in) Suudi Arabistan'ın nükleer ilerlemesine karşı çıkmasına rağmen, Tahran ile Riyad arasındaki ilişkilerin yeni döneminde, barışçıl nükleer teknolojiler alanında işbirliği ve İran'ın deneyim ve başarılarının uluslararası hukuka uygun olarak ve Ajans'ın (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) gözetiminde ülkeye aktarılması, ikili ilişkilerin ana eksenlerinden biri olabilir." ifadelerine yer verildi.

İran'ın Riyad Büyükelçiliğinin yeniden açıldığı gün böyle bir paylaşımda bulunulması dikkati çekti.

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ikili işbirliği, bölgesel konular ve küresel sorunları görüşmek için Suudi Arabistan'da bulunuyor.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kopması

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmiş, İranlı yetkililer peş peşe yaptıkları açıklamalarla idamlara tepki göstermişti.

Açıklamaların ardından, İran'daki göstericiler Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binasını ateşe vermişti.

Söz konusu saldırıların ardından Suudi Arabistan yönetimi, 3 Ocak'ta İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkileri normalleştirme süreci

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamış, 6 Haziran'da ise İran'ın Riyad Büyükelçiliği yeniden açılmıştı.