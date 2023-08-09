İran, süpersonik seyir füzesi üretimi için teknik bilgi elde etti

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Çarşamba günü yayımladığı bir haberde İran'ın test aşamasındaki bir süpersonik seyir füzesinin üretimi için gerekli 'teknik bilgiyi' elde ettiğini bildirdi. İran'ın askeri gücünün artmasıyla ilgili iddia, ABD ile artan gerilim sonrası ortaya atıldı.

TAHRAN, 9 Ağustos (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Çarşamba günü yayımladığı bir haberde İran'ın test aşamasındaki bir süpersonik seyir füzesinin üretimi için gerekli "teknik bilgiyi" elde ettiğini bildirdi.

Söz konusu iddia, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki askeri varlığına ilave yapmasından dolayı geçen haftalarda Körfez'de ABD ile artan gerilimin ardından ortaya atıldı.

Haberde, yeni gelişmeyle İran'ın "herhangi bir askeri çatışma durumunda müdahale gücünün" büyük ölçüde arttığı ve "istilacı güçlerin tam zamanında yanıt verilerek önlenebileceği" belirtildi.