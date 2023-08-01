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İran, son bir haftada 7 bin 500'den fazla düzensiz Afgan göçmeni sınır dışı etti

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İran, son bir haftada 7 bin 500'den fazla düzensiz Afgan göçmeni sınır dışı ederek ülkelerine gönderdiğini duyurdu. Horasan Rezevi eyaletinin Polis Teşkilatı Başkanı Mecid Şoca, son bir haftada tespit edilen 7 bin 563 düzensiz Afgan göçmenin sınır dışı edildiğini belirtti. Göçmenler, Dogarun Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gönderildi.

İran, son bir haftada 7 bin 500'den fazla düzensiz Afgan göçmeni sınır dışı ederek ülkelerine gönderdiğini duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Horasan Rezevi eyaletinin Polis Teşkilatı Başkanı Mecid Şoca, son bir haftada sınır muhafızları ve polis ekipleri tarafından tespit edilen 7 bin 563 düzensiz Afgan göçmenin sınır dışı edildiğini belirtti.

İranlı yetkili, Afganların Dogarun Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gönderildiğini aktardı.

İran, 13 Temmuz'da da son 10 gün içinde yaklaşık 18 bin düzensiz Afgan göçmeni sınır dışı ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Dünya

Horasan İran Dünya Haberler

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